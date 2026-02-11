English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಯತ್ನ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ಯಾಮಾ..

ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಯತ್ನ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ಯಾಮಾ..

ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:03 AM IST
  • ಭಾರತದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನೀರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಖ್ವಿಯವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ.

Trending Photos

T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!
camera icon6
T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
camera icon4
shukra nakshatra parivartan
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
T20 World Cup: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ.. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ!
camera icon7
T20 World Cup: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ.. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ!
ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.. ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆʼ ಮೇಲೆ ನೇರ ಎಫೆಕ್ಟ್!
camera icon6
Gold rate
ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.. ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆʼ ಮೇಲೆ ನೇರ ಎಫೆಕ್ಟ್!
ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಯತ್ನ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ಯಾಮಾ..

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಖ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲು, ಏರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಈ ಟೀಮ್‌ಗಳು!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಖ್ವಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಗಳ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ ಸಚಿನ್..!

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Asim Munir India Pakistan controversyIndia Pakistan T20 World CupPCB chief Mohsin Naqvi statementPakistan cricket board newsICC World Cup controversy

Trending News