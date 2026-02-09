ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಐಸಿಸಿ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಲಾಹೋರ್ ತಲುಪಿ ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಐಸಿಸಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ (ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್): ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಮಜೂರ್ ಷರತ್ತನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಷರತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
