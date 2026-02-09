English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ.. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌..

"ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ".. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌..

ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿಯ ಎದುರಿಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:05 PM IST
  • ಪಿಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ.
  • ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಮೂರು ಷರತ್ತು.
  • ಐಸಿಸಿಯ ಎದುರು ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ.

"ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ".. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌..

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಐಸಿಸಿ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಲಾಹೋರ್ ತಲುಪಿ ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಐಸಿಸಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.

ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ (ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್): ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಮಜೂರ್ ಷರತ್ತನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಷರತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

IND VS PAKT20 World Cup 2026PCBICCCricket Drama

