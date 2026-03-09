19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂ. 27.48 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2007 ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವು ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
2007 2.02 ಕೋಟಿ, 2009 3.63 ಕೋಟಿ, 2010 4.57 ಕೋಟಿ, 2012 4.38 ಕೋಟಿ, 2014 6.71 ಕೋಟಿ, 2016 10.75 ಕೋಟಿ, 2021 12.00 ಕೋಟಿ, 2022 13.20 ಕೋಟಿ, 2024 20.42 ಕೋಟಿ, 2026 27.48 ಕೋಟಿ
2007- ಭಾರತ ಮೊದಲ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಟಿ೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 2.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.
2009- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ೮ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಸರಿಸುಮಾರು 3.63 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
2010- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರೂ. 4.57 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
2012- ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೂ. 5.34 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.
2014 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಭಾರತವನ್ನು ೬ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 6.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
2016 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2021– ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ೮ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.
2022 – ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 13.20 ಕೋಟಿ ರೂ.
2024 - ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20.42 ಕೋಟಿ ರೂ.
2026– ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 27.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.
