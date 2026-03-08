English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಸಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ICC ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:23 PM IST
ಕೃಪೆ; BLACKCAPS

T20 World Cup runner-up team prize-money: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ನೆರೆದಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡ ಪಡೆಯೋ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು?. 

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಸಿಸಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 2024ರ ಟೂರ್ನಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.          

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡ ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೇ ಐದೋ, ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗುವ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 14.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕಿವೀಸ್‌ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್‌ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಂತೂ ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಟೀಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಆಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡದ ವರೆಗೆ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ 2.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 3.48 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

