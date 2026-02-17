T20 World Cup Super 8 Scenarios: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬೀಳಬಹುದು?.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬುಧವಾರ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ..
ಭಾರತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ. +3.050 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
USA ತಂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು +0.788 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು -0.403 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು -1.352 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ
ನಮೀಬಿಯಾ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲೋನ್ನಪ್ಪಿದೆ -2.443 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಅತ್ತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಮೀಬಿಯಾ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಪಡೆದು ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಿವೆ.
