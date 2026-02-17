English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌

ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌

ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಾದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ತಲುಪಿವೆ.      

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 17, 2026, 07:32 PM IST
  • ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ..!
  • ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತ

Trending Photos

ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
camera icon14
Panchagrahi Yoga
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
camera icon7
Namratha Gowda
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon5
Private Employee Pension
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಿಂಚಣಿ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌

T20 World Cup Super 8 Scenarios: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬೀಳಬಹುದು?. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬುಧವಾರ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ.. 

ಭಾರತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. +3.050 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ ರೇಟ್‌ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
USA ತಂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು +0.788 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ ರೇಟ್‌ ಇದೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು -0.403 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ ರೇಟ್‌ ಮೈನಸ್‌ ಇದೆ 
ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು -1.352 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ ರೇಟ್‌ ಮೈನಸ್‌ ಇದೆ
ನಮೀಬಿಯಾ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲೋನ್ನಪ್ಪಿದೆ -2.443 ನೆಟ್‌ ರನ್‌ ರೇಟ್‌   

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಅತ್ತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ರನ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಮೀಬಿಯಾ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಪಡೆದು ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ಸದ್ಯ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ನಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ     ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್‌ 8 ತಲುಪಿವೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

T20 World CupPakistan May Be EliminatedT20 World Cup Super 8 ScenariosPakistan EliminatedSalman Ali Agha

Trending News