  • IND vs PAK: ದುರಹಂಕಾರಿ ಪಾಕ್‌ ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರರು! ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವರದ್ದೇ..

Team India: ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ 'ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೂಪರ್-8 ಸುತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:48 PM IST
  • 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ
  • ಇದುವರೆಗಿನ 9 ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸತತ 8ನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ

 T20 World Cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ 9 ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸತತ 8ನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದಾಗ ಇಡೀ ಮೈದಾನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಗಮನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ದುಃಸ್ವಪ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತತ್ತರಿಸಿತು. ೨೦೨೫ ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸೈಯದ್ ಅಯೂಬ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಆಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಕೇವಲ 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 114 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು 61 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.
 

