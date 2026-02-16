English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video: ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೈದನಾದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

Video: ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೈದನಾದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:42 AM IST
  • ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.
  • ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌.
  • ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.

Video: ಆಟದ ಮಧ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೈದನಾದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ಪಡೆದರು, 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆವರಿಳಸಿದರು. 

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಬದಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂದರು. ಗಂಭೀರ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ದುಃಖಿಸಿ..ದುಃಖಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಭಾರತ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌!‌

ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಡಗೌಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಿಲಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ 170 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದಾಗ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 8.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 88/2 ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 200 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ತಿಲಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ರೊಟೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ಔಟಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ (24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25), ಭಾರತ ಮುಂದಿನ 6 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತ್ತು. 

೨೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, ಈ ವಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 175/7 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಕೇವಲ ೪ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC; ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ.. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೆಸರು ಯಾವುದು?

ಇಶಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 25 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 

 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

