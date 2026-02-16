ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವು ಪಡೆದರು, 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಸಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಬದಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂದರು. ಗಂಭೀರ್ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಡಗೌಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಿಲಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ 170 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದಾಗ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 8.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 88/2 ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 200 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ತಿಲಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ರೊಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ಔಟಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ (24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25), ಭಾರತ ಮುಂದಿನ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತ್ತು.
೨೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, ಈ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 175/7 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಕೇವಲ ೪ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
