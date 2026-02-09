English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:53 AM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
  • ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಪಾಕ್‌ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ರಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲಿಗಳು.

Trending Photos

T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
camera icon6
T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..
camera icon10
Tillakaratne Dilshan
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon7
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ!
camera icon5
Rachita ram marriage
ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸುಭಾಷ್‌ ಗೌಡ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದುಈಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 9) ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅದೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಜೆ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ 77 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 84 ರನ್‌ಗಳ ವೀರೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10) ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ತಂಡವು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಗಳವಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟಿ ಕನಸಿಗೆ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿ! ಕ್ಯಾಬ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾತ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..

ಸೋಮವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 12 ರಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Team India Practice CancelledT20 World Cup 2026 India vs NamibiaRohit Sharma Training UpdateBCCI Day OffDelhi Arun Jaitley Stadium

Trending News