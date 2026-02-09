ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್‌..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದುಈಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 9) ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅದೇ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಜೆ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 84 ರನ್ಗಳ ವೀರೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 10) ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ತಂಡವು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಗಳವಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 12 ರಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲಿದೆ.