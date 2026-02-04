ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು! ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವುದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರೇ..

T20 World Cup Records: ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿವಾದಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 9 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ (1,292 ರನ್) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ (319 - 2014 ರಲ್ಲಿ). ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 2007 ರ ಫೈನಲ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ (47) ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅಜೇಯವಾಗಿ (ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ) ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ಧೋನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (33) ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ (2007 ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 260/6) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ (39 ರನ್) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿವೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಹೀರೋ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ 2024 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಫೈನಲ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಲಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲು 2024 ರಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳಿಂದ 20 ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೂ, ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
