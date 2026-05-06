ಐಪಿಎಲ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು.. ಬೆಂಗಳೂರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
IPL 2026 Final in ahmedabad : ಐಪಿಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದೆ. ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲಾಗಿವೆ.ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 26 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದ ಹೊಸ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೇ 31ರ ಮಹಾ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.ಕೇವಲ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರಣಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದ ಕೆಲವು ಹಠಾತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯೋಜಕರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜಟಾಪಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.