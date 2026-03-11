English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ  131 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 11, 2026, 09:59 AM IST
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
  • ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

Trending Photos

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Suryakumar yadav
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
camera icon5
Bhagyalakshmi serial
ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
Ketu Gochar
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 131 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ಆಟಗಾರರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ! ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಗೆಳೆತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ವಿಜೇತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 21.5 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ 1.17 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ.) ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಸಿಸಿ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Team India Prize MoneyTeam India 131 crore prize money BCCIBCCI reward T20 World Cup 2026India prize money distribution reportICC T20 World Cup 2026 winner prize money

Trending News