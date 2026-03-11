131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ, ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 131 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ಆಟಗಾರರು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ವಿಜೇತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 21.5 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ 1.17 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ.) ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
