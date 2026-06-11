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IPL ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ! ಕಾರಣವೇನು?

Indian Cricketer: ಇದೀಗ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಲ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Operation) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:29 PM IST
IPL ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ! ಕಾರಣವೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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