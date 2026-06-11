Riyan Parag Health Updates: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ (Indian Cricket Team) ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (Riyan Parag) ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಲ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Operation) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಪರಾಗ್ ಸದ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ದೂರವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಪರಾಗ್ ಅವರೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಎದುರಿಸಿದ "ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್"
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಲ ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪರಾಗ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "Well, Tha Shoulder Finally Won" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ, ಧೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಾಧನೆ
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿರಜ್ಜು (Hamstring) ನೋವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೋವಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಾಗ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಆರ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಕೂಡಾ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಹೊರಕ್ಕೆ!
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 50 ಓವರ್ಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಎ ತಂಡದ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದೀಗ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಹಿಂದ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.