IND vs PAK: ʼಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋ..ʼ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಕೊಟ್ರು ಭರ್ಜರಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಗಿಫ್ಟ್!‌ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್..

arshdeep singh Savage Reply: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:21 PM IST
  • ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
  • ರೌಫ್ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು

IND vs PAK: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯ (IND vs PAK) ಮುಗಿದು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೂಪರ್ 4 ಸೋಲಿನ ನಂತರ 6-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 6-0 ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡರು.

ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 6 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ರೌಫ್ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, 'ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, "ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಂತೆ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೌಫ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೌಫ್ ಅವರ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.









