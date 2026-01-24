T20I series India vs New Zealand: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 209 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ (Team India)ವೂ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ನ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಧೂಳೀಪಟ ಆಗೋಗಿದೆ.
T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಎನಿಸಿದೆ.
ಕಿವೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 209 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಅಂದರೆ 4.4 ಓವರ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20I ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200+ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಪಾಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳು ಅಂದರೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 205 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಇದೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಪಾಕ್ ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 205 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನು 23 ಎಸೆತಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 206 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
