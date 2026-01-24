English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ 4 ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಪಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಕಿಂಗ್‌!

ಎಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನೇ ಆಗಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೀಚ್‌ ಆಗುವ ಸಾಮೃತ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಪನರ್ಸ್‌, ಮಿಸಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿದೆ.   

Jan 24, 2026
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ
  • ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ

T20I series India vs New Zealand: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 209 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ‌ (Team India)ವೂ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಧೂಳೀಪಟ ಆಗೋಗಿದೆ. 

T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆದರು.‌ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್‌ ಎನಿಸಿದೆ. 

ಕಿವೀಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ 209 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 15.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಅಂದರೆ 4.4 ಓವರ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20I ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200+ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಮೊದಲು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು. 

2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳು ಅಂದರೆ 4 ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 205 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ರೀಚ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಇದೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?    

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 209 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಪಾಕ್ ಇನ್ನು 2‌4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 205 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯ
ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನು 23 ಎಸೆತಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ 215 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು 
ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 206 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

India win second T20IIshan Kishan 76Suryakumar Yadav 82 not outIndia fastest 200+ chaseT20I records India

