ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನನೊಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊನೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸಂಚಲನದ ನಿರ್ಧಾರ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತ..

rohit sharma: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐಗೂ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ... ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಹಿತ್ ದೂರು ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕ್ರಿಕ್‌ಬ್ಲಾಗರ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಇಂತಹ ಕಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಂತಹ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಟೀಕಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್‌ಗಳ ನೇರ ಟೀಕೆ ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’’ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rohit Sharma has allegedly accused renowned commentator Sunil Gavaskar, of being “too negative”about his recent form in Australia and even complained

to the BCCI during one of the meetings.

January 27, 2025