Team India continues no handshake: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಜೊತೆ No Handshake ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಿನ್ ಫ್ಲಿಫ್ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾನ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ದಿಟ್ಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಿಚ್ ಸಹಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರು, ನಾವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಟಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಯಿರಾ ಜಬೀನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಆಯೇಶಾ ಜಾಫರ್, ಸೈರಾ ಜಬೀನ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ತಸ್ಮಿಯಾ ರುಬಾಬ್, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.