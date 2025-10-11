Hardik Pandya Net Worth: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಸೂರತ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹5 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 2025 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ₹16.35 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ಇವರೇ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಲೆಟ್, ಡ್ರೀಮ್ 11 ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹98 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಬಳ, ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅವರ ಆಟದಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಪೋರ್ಷೆ ಕಯೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ AMG G63 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯನವರೆಗೆ...
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಹಿಮಾಂಶು ಪಾಂಡ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕುಟುಂಬವು ವಡೋದರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕಿರಣ್ ಮೋರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವು ದೂರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
