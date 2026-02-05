ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ.. ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಾದದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು!

Team India captaincy: ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಸೇರಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗದ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್
ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, 2016 ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದೊರಕಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಿನ್ 537 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಹೀರ್ ಖಾನ್
ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತೆಯೇ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಜಹೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಟಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುತ್ತವೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್
೨೦೦೭ ಮತ್ತು ೨೦೧೧ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ೧೦೩ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ೨೩೬ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ೨೮ ಟಿ೨೦ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ೪೧೭ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ೨೬೯ ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
೨೦೧೧ ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು ೩೬೨ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ೧೫ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ೪೦ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ೩೦೪ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ೫೮ ಟಿ೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೦೭ ರ ಟಿ೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ೬ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೬ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.