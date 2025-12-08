English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:50 PM IST
  • ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡುತ್ತಾ?
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಯಾವಾಗ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.?

T20ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನೇ ನೋಡದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ 11 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, 14 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ, 17 ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ 19 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.  

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಟಿ20 ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 2015/16 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚುಟುಕು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ದಶಕದಿಂದ ಈ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

