ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್-ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮೋಡಿ... Asia Cup 2025 ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ 41 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

Team India Asia Cup 2025 Final: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:51 PM IST
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಜೇಯ
    • ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಗೆಲುವು
    • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ೪೧ ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್-ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮೋಡಿ... Asia Cup 2025 ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ 41 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

Team India Asia Cup 2025 Final: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ೪೧ ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗುರುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ! ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌!! ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಟೀಂ ಇಂ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Asia Cup 2025Asia Cup 2025 Team India final

