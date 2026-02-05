ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೂರ್ಯ, ಪಾಂಡ್ಯ, ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್, ಕುಲ್ದೀಪ್, ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆರೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 38 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 194.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 37.05 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1297 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್: 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಂದರ್ ಭಾರತ ಪರ 58 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 51 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 40 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು, 49.29 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 144.09 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1183 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್: ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಭಾರತ ಪರ 40 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು, 161.05 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 45.78 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 641 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ: ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಒಂಬತ್ತು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಐಯ್ಯರ್, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಟಿ20 ಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಆಟಗಾರರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
