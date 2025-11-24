English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಆದರೂ 59 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌, ಏನದು?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 90 ರನ್‌ಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಕೆಟ್‌‌ ಉರುಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 24, 2025, 05:45 PM IST
  • 59 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • 90 ಪ್ಲಸ್ ರನ್‌ಗಳವರೆಗೆ‌ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂತ್‌ ಪಡೆ
  • ಹಾಗೇ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಆದರೂ 59 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌, ಏನದು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಐವತ್ತು ರನ್‌ಗಳ ಸಮೀಪ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 201 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ 59 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬವುಮಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರು 489 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ 95 ರನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಉರುಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 65 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ 22 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. 95 ರನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌, ಹರ್ಮರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಊಟದ ಸಮಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ 15, ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ 0, ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ 07, ನಿತಿಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 10, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 06 ರನ್‌. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಔಟ್‌ ಅದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 90 ಪ್ಲಸ್ ರನ್‌ವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ‌ 122 ರನ್‌ಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kabaddi WC; ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌? 

1986ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 98 ರನ್‌ಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 139 ರನ್‌ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ 90 ಪ್ಲಸ್‌ ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತದ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು 

12 ರನ್‌ ಅಂತರ 102/1 ರಿಂದ 114/7 vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕರಾಚಿ, 1982

26 ರನ್‌ ಅಂತರ 94/1 ರಿಂದ 120/7 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಲಾಹೋರ್, 1984

26 ರನ್‌ ಅಂತರ 130/1 ರಿಂದ 156/7 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 1946

27 ರನ್‌ ಅಂತರ 95/1 ರಿಂದ 122/7 vs SA, ಗುವಾಹಟಿ, 2025

30 ರನ್‌ ಅಂತರ 60/1 ರಿಂದ 90/7 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್, 1967 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ಗೆ‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಯ್ಕೆ

