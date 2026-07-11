/ENG vs IND: ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ! ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೋಸ್ ಬೌಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಆಟಗಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವೂ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ, ಮಿಂಚು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಟಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಅಗತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದರು.
ವಿಳಂಬದ ನಡುವೆಯೂ ಟಾಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ಎಂದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಟಾಸ್ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಈ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಎಂದಿನಂತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು.