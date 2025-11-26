English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:42 PM IST
  • ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ‌ ಸೋಲು
  • ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 408 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ- ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬರ್ಸಾಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು, ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆಡಬೇಕು. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಯಾರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಆದರೂ 59 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌, ಏನದು?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ.. ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

