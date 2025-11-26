ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ಸಾಪುರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು, ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆಡಬೇಕು. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಯಾರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
