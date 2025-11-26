ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವೀಪ್‌.. ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..!

ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 408 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 2-0 ದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಪಡೆ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಅಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ 288 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 260 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಟ್ಟು 549 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪಂತ್ ಪಡೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 14 ಹಾಗೂ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 5 ರನ್ಗೆ ಇಂದು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಧೃವ್ ಜುರೆಲ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗೆ ಹರ್ಮರ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 13, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 16, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಕೌಟ್, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ದ ಮರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಿಮೊನ್ ಹರ್ಮರ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.