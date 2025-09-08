ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಹೆಸರು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ' ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಎಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ಡ್ರೀಮ್ 11' ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ. ಹೊಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಡ್ರೀಮ್ 11 ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ನಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.