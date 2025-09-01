ಕೇವಲ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ... ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ODI ನಾಯಕನ ರೂಪಾಂತರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Rohit Sharma Weight Loss Journey: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಜ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.