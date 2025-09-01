English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ... ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ODI ನಾಯಕನ ರೂಪಾಂತರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Rohit Sharma Weight Loss Journey: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 1, 2025, 10:19 PM IST
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
    • ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ
    • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
camera icon8
Ram Kapoor net worth
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
camera icon6
Knowledge
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Nainisha Rai
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಕೇವಲ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ... ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ODI ನಾಯಕನ ರೂಪಾಂತರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Rohit Sharma Weight Loss Journey: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಜ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Rohit SharmaRohit Sharma FitnessRohit Sharma Weight LossRohit Sharma Weight Loss Journey

Trending News