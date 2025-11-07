English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌? ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರ

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌? ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರ

Team India player: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 7, 2025, 05:04 PM IST
  • ಶಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌? ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರ

Team India player: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನೆಂಬುವುದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುನ್ನ 6 ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಔಟ್‌?

2023 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 6,6,6,6,6,6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ..!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಶಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಏನೆಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಶಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

