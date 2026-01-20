ಕಗ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಪುರ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಹುಲಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಆಟಗಾರರು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಯ್ಪುರ, ಗುವಾಹಟಿ, ವೈಜಾಗ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟಿ20ಐ ಜನವರಿ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.