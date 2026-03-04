English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup SemiFinal ಗೆಲ್ಲಲಿ.. ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು..

T20 World Cup SemiFinal ಗೆಲ್ಲಲಿ.. ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು..

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:26 PM IST
  • ಸದ್ಯ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌
  • ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Trending Photos

ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon8
Ayesha Khan
ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon10
Trigrahi Yoga
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಪ್ಸರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್.. ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon5
Pakistani Actress Mahira Khan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಪ್ಸರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್.. ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ!
8th Pay Commission: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
camera icon6
DA hike
8th Pay Commission: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
T20 World Cup SemiFinal ಗೆಲ್ಲಲಿ.. ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು..

T20 World Cup SemiFinal: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರು ವಿನಾಯಕನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಮೂವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ದೇವಾಲಯದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟರು.  

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಸೋತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆಂಗ್ಲರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, IPL ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ..?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಬ್ರೂಕ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳು ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿರಬೇಕು.. ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!‌

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Team India Playersvisit Siddhivinayak TempleSiddhivinayak Temple MumbaiAxar PatelIshan Kishan

Trending News