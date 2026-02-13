English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 WC; ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. 2024ರಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ..

T20 ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಇಂದಿನ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 13, 2026, 12:23 AM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ
  • ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ
  • 93 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

T20 WC; ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. 2024ರಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ..

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 93 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿನ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಹೌದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.       

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಸತತ 8 ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸತತವಾಗಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿಕ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ಸದ್ಯ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 93 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವಾದರೂ ಏನು..?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು 

10- ಭಾರತ (2024-2026)
8- ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ (2024)
8- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2022-2024)
7- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ (2010-2012)
7- ಭಾರತ (2012-2014)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

