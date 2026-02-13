T20 WC; ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. 2024ರಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ..

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿನ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಹೌದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಸತತ 8 ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸತತವಾಗಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿಕ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಸದ್ಯ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು
10- ಭಾರತ (2024-2026)
8- ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ (2024)
8- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2022-2024)
7- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2010-2012)
7- ಭಾರತ (2012-2014)
