ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ..!
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ.ಈಗ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವು ತಲಾ ಎಂಟು ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಜೇಯ 84 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು 161ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡವನ್ನು 132ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ 29 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುಎಸ್ಎಯಂತಹ ತಂಡದ ಎದುರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು
ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿವೆ.ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ.ಈ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.