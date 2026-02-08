English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 77 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಜೇಯ 84 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು 161ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:26 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು
  • ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
  • ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು,

Trending Photos

ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
camera icon10
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon7
ACTRESS
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
camera icon8
Gold rate
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 29 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ..!

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ.ಈಗ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವು ತಲಾ ಎಂಟು ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 77 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಜೇಯ 84 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ತಂಡವನ್ನು 161ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡವನ್ನು 132ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ 29 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುಎಸ್‌ಎಯಂತಹ ತಂಡದ ಎದುರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರು

ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿವೆ.ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ.ಈ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

About the Author
IND vs USATeam India9 consecutive winsmost consecutive wins in T20 World Cupಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

Trending News