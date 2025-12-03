English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 ತಂಡದಿಂದ KL ರಾಹುಲ್‌ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

T20 ತಂಡದಿಂದ KL ರಾಹುಲ್‌ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲ್ಲ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:33 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಟಿ20ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

T20 ತಂಡದಿಂದ KL ರಾಹುಲ್‌ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೂರು ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಆಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಒಡಿಐಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಗಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದಿದೆ.   

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂದ ಆಟಗಾರರು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ನಾಯಕ), ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ (ಉಪನಾಯಕ) ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ,

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

