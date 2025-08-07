ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ರುವಾರಿ... ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್‌ ಮದುವೆ! ವಧು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:33 AM IST
Mohammad Siraj Net Worth: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂತಕಥೆಯೂ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇಂದು ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಮನೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಧಿಕ 23 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು 2024-25ರ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ - ರೂ 15 ಲಕ್ಷ
ಒಂದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ - ರೂ 7 ಲಕ್ಷ
ಒಂದು ಟಿ 20 ಐ - ರೂ 3 ಲಕ್ಷ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ:
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡಿ.

2017: ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್- ರೂ 2.60 ಕೋಟಿ
2018 ರಿಂದ 2021: ಆರ್‌ಸಿಬಿ- ರೂ 2.60 ಕೋಟಿ
2022 ರಿಂದ 2024: ಆರ್‌ಸಿಬಿ- ರೂ 7 ಕೋಟಿ
2025: ಜಿಟಿ- ರೂ 12.25 ಕೋಟಿ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ:
ಸಿರಾಜ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಾಜ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ) ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒನ್‌ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 57 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು 13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒನ್‌ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್‌ My11Circle, Be O Man, CoinSwitchKuber, MyFitness, SG, Nippon Paint, ThumsUp ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅದೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅನೇಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್ - ರೂ 2.40 ಕೋಟಿ
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 5-ಸಿರೀಸ್‌ ಸೆಡಾನ್ - ರೂ 69 ಲಕ್ಷ
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ - ರೂ 1.80 ಕೋಟಿ
ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ - ರೂ 20 ಲಕ್ಷ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ - ರೂ 15 ಲಕ್ಷ

ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಗಾಯಕಿ, ನಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿರಾಜ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿರಾಜ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ, ಆಕೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ.

