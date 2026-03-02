Sanju Samson Net Worth: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಗೆಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಹೀರೋ ಆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ʼದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕುʼ ಎಂಬ ಗಾದೆಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಅವರು ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದವರೆಗೆ ಈ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್..
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅತಿಬೇಗನೆ ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ನಾಯಕರಾದ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನೆಬ್ಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು..?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (BCCI) ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೇಡ್ C ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ
ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಂತೆಯೇ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವು ಅವರನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 75 ಕೋಟಿಯಿಂದ 86 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.