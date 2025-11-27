ಬರೀ 39 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!‌ 4 ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌..

Suresh Raina Net worth: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇಂದು (ನ.೨೭) ತಮ್ಮ 39 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಭೀತ ಶೈಲಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್' ಎಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೇನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ:
ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, 2002-03 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 2005 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ರೈನಾ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2010 ರಲ್ಲಿ, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೈನಾ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು 226 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 36 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5,615 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 18 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 26.48 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 768 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 78 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 29.18 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,605 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲು:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮತ್ತು 2013 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಗಣನೀಯ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಿಂದಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ₹110 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು (ಸುಮಾರು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಲೂ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ʼಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ʼ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೈನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈನಾ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5529 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ರೈನಾ:
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
>> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
>> ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
>> ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ.
>> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ.
>> ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು 100 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್ 10 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು!
'ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್' ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್ 10 ಆಟಗಾರ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈಗಲೂ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $25 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹210–215 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆ:
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹18 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.8 ಮಿಲಿಯನ್ USD). ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಿಮ್, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನ, ಭವ್ಯವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರಂಗಮಂದಿರವೂ ಇದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯ:
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಬಳಿ ಪೋರ್ಷೆ ಬಾಕ್ಸ್ಸ್ಟರ್, ಆಡಿ Q7, ಫೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತಾಂಗ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLE 350D, ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು BMW ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಇತರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು:
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ, ರೈನಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಡಿಡಾಸ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುವ ರೈನಾ, ಇದಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಬಿಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಕೋಯಿನ್ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೈನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈನಾ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.