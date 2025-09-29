English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್‌ ಪುತ್ರ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೀರೋ!

Tilak Varma real life story: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು.  

Sep 29, 2025
  • ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಹೌದು
  • ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್‌ ಪುತ್ರ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೀರೋ!

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೆಲವು ತ್ವರಿತ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ತಂಡವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 'ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ತಿಲಕ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒತ್ತಡವಿತ್ತು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ.. ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಗೌತಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ." ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಿಲಕ್ ತಂಡದ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಜೀವನ ಹೋರಾಟವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ತಿಲಕ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ 2022 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 1.7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಏರಿಕೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

