ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್.. ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕರಿಯರ್‌! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..

Ishan kishan Career: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಆಟಗಾರರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕರಾದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ 20 ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
೨೦೨೩ ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ೨೦೨೩ ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
೨೦೨೪ ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಆ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ೨೦೨೫ ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 'ಎ' ಜೊತೆಗಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೋಪ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
