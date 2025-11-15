ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಇನ್ವಿಟೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

smriti mandhana marriage: ಭಾರತ–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದಾಗಲೇ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ—ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಪಲಾಶ್ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ! ಮದುವೆಗೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಮ್ಮ ಇಂದೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾ, “ಸ್ಮೃತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂದೋರ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾಹ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಮದುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸ್ಮೃತಿ–ಪಲಾಶ್ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
Queen Smriti Mandhana is getting married on November 20! pic.twitter.com/t3NYbNdUV0
— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) November 14, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಲೆ.. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದಂತಿದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!
ಯಾವ ದಿನ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅಥವಾ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದೆ!