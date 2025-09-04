Team India: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025 ರಂದು, 42 ವರ್ಷದ ಮಿಶ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಇಂದು, 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ - ಹೆಮ್ಮೆ, ಕಷ್ಟ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷಣಗಳು" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 156 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. 2014 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 162 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 174 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ (ಈಗ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್), ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ) ಪರ ಆಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 152 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 535 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 4,176 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು 259 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7.16 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 285 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್-ವಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿ, ತರಬೇತಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು "ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಚತುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.