English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ..! ಸ್ಥಳವೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್..!

ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ವೆಜೆನರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂಲ್ ಘೋಷಣೆ ವೇಳೆ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ನವೋಮಿ ವ್ಯಾನ್ ಆಸ್, ಬಾರ್ಬರಾ ನೆಲೆನ್, ಟ್ಯೂನ್ ಡಿ ನೂಯರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಲಾ ಫ್ಯೂಯೆಂಟೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಡಚ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 18, 2026, 07:02 PM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ, 2026 ರವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ವೆಜೆನರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

Trending Photos

ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ.. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
camera icon6
Saraswathi Yoga
ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ.. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Suraj Chavan
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌
ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಿಂದ 31 ಫಲ್ಗುಣಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್
camera icon9
Weekly Horoscope
ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಿಂದ 31 ಫಲ್ಗುಣಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Shani Nakshatra Gochar 2026
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ
file photo

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ FIH ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗಾಗಿ ಪೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ 2026 ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ.ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ, 2026 ರವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ವೆಜೆನರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ..! 

2026 ರ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಪೂಲ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪೂಲ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಈಗ 2024 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಪೂಲ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ತಂಡಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ವೆಜೆನರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂಲ್ ಘೋಷಣೆ ವೇಳೆ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ನವೋಮಿ ವ್ಯಾನ್ ಆಸ್, ಬಾರ್ಬರಾ ನೆಲೆನ್, ಟ್ಯೂನ್ ಡಿ ನೂಯರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಲಾ ಫ್ಯೂಯೆಂಟೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಡಚ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಯ್ಯಬ್ ಇಕ್ರಮ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಭಾರತದ 'Jag Laadki' ಟ್ಯಾಂಕರ್

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ಈ ಭೀಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪುರುಷರ ತಂಡ ಗುಂಪುಗಳು:

ಪೂಲ್ ಎ: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌)
ಪೂಲ್ ಬಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ)
ಪೂಲ್ ಸಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ)
ಪೂಲ್ ಡಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೇಲ್ಸ್ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌)

ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಗುಂಪುಗಳು:

ಪೂಲ್ ಎ: ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಜಪಾನ್ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌)
ಪೂಲ್ ಬಿ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಯುಎಸ್ಎ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ)
ಪೂಲ್ ಸಿ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ಪೇನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ)
ಪೂಲ್ ಡಿ: ಚೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌)

About the Author
Trending News