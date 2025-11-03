Team India Women Celebrate Historic World Cup Win post went viral : ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ! ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾದ ವಿಜಯ ಕ್ಷಣ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ಗೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ “ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?” ಎಂದು ಬರೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂಶಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಶತಕ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕೂಡ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಇದು ಕನಸಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ!” ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ — ಅದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.