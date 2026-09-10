Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟ ಫಿನಿಶ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟ ಫಿನಿಶ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 2 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ 40 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 64 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 10, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:31 PM IST
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟ ಫಿನಿಶ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹೋಗೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
2
3
4
5