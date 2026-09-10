Team India Women entered Asia Cup final: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪಡೆ ಜಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದುಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತೋರಿಸಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 64 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಉಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ 20, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 24, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 21, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲದೇಶದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ..
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ 22 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ ಅಜೇಯ 22 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಈ ರನ್ ಗಡಿ ಬಳಿಯೂ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೊನೆಗೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 109 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿತು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮಿಂಚಿದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.