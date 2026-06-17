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ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸತತ 2 ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ಭಾರತ!

ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕುಸಿಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಚರಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:30 PM IST
ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸತತ 2 ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ಭಾರತ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸತತ 2 ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ
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