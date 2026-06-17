Team India Women won: ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 95 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಗೆವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿತು. ಭಾರತದ 20 ಓವರ್ಗಳಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕುಸಿಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಚರಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಬಾಬೆಟ್ ಡಿ ಲೈಡ್ (Babette de Leede) ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರ್ ಕಾಲಿಸ್ (Sterre Kalis) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 64 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಜಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಭಾರತದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಭಾರತವು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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