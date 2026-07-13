ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.142 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 270 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ 11 ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.
Captain Harmanpreet Kaur and #TeamIndia fans soaking it all in at Lord's 🤝🏆#ENGvIND | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/9EhcRCXoMP
— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರು!
457 ರನ್ಗಳ ದೃಢವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೇವಲ 186 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮೂಡಿಬಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿವೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಗೌರವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ
ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು (113 ರನ್).
ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್: ಇದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
130 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ (4-42) ದಾಳಿಗೆ ಜೋನ್ಸ್ (54) ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (2-36) ಅವರು ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 83 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಶಾಂತಚಿತ್ತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಆಟ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ವನಿತೆಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.