ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Washington Sundar: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ತಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಈ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 15, 2025, 09:06 AM IST
  • ಮಾಜಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ
  • ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಂದರ್ ಮರಳು
  • ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಂದರ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Washington Sundar Viral Video: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಸುಂದರ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮರುಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸವಿನೆನಪಿಗೂ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೋಳ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಂದರ್ – ‘ಅಕ್ಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ ‘ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು

ನಂದಿಹಿಲ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಸುಂದರ್, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರೂ, ಆಗ ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂದರ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ – ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಹಾಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹರಟೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನರಂಜನೀಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ... 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದವನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ..! ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ಖತಂ.. ದುಕಾನ್‌ ಬಂದ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ನಂದಿಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ."

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Washington SundarTeam India cricketerWashington Sundar Viral VideoViral VideoKL Rahul

