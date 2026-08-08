Devdutt Padikkal scores century against Sri Lanka: ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದೇ ದಿನವೇ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. 90 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 363 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 103 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬೊ ನಗರದ ನಾನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಡಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕೇಶರ ನುವಂಥ (Keshara Nuwantha) ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು, ಪಡಿಕಲ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 121 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 14 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 103 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗನನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸವೇ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 3ನೇ ಸ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಹೊರ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆದರು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರು ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದರು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟಾದರು. ಸದ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.