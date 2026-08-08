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ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ 3ನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಶತಕ!

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 08, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:27 PM IST
ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ 3ನೇ ಸ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಶತಕ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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