ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 5 ಟಿ20 , 5 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 2019 ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಜಿಲೇಬಿ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2022ರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ (ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ) ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
A historic tour of New Zealand beckons 🙌
Presenting the full schedule for #TeamIndia's tour of New Zealand starting in October 2026 comprising 5️⃣ T20Is, 5️⃣ ODIs, and 2️⃣ Tests 📅#NZvIND pic.twitter.com/M47AAAG9AG
— BCCI (@BCCI) June 3, 2026
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಟಿ20 ಸರಣಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1)
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸರಣಿಯು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮತ್ತು 2ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
3ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
4ನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
5ನೇ ಟಿ20: ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ (ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15)
ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಒನ್ಡೇ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
1ನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
2ನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
3ನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 13 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ (ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1)
ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುದ್ಧ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.