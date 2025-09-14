IND VS PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿದ್ಧ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:36 PM IST
    • ಭಾರತ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.
    • ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ ಇಲೆವೆನ್‌ ಹೇಗಿರಲಿದೆ
    • ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಯಾರು?

Asia cup 2025 India Playing 11: ಭಾರತ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ ಇಲೆವೆನ್‌ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 

ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಉನ್ನತ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಾಯದ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ... IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೇಳಿಕೆ

ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವರ ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬಹುದು. ಗಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ.

ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ದುಬೈನಂತಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಚೈನಾಮನ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ʼಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಒಡೆದಾಗ್ತೀವಿʼ ಎಂದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!! ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಭಾರತ... ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯವೇ ರದ್ದು!!

ಡೆತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿ 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.  ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

