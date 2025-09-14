IND VS PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿದ್ಧ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

Asia cup 2025 India Playing 11: ಭಾರತ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಉನ್ನತ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಾಯದ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವರ ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬಹುದು. ಗಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ದುಬೈನಂತಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಚೈನಾಮನ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡೆತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿ 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿ.