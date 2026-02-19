ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!

ನವದೆಹಲಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ.ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 10 ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಇದರರ್ಥ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡ್ರಾಪ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.ಈಗ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.